Oost-Nederland moet meer statushouders opvangen, maar loopt nu al achter: ‘Het is enorm puzzelen’

Comeback oud-Statenlid Brommer kost coalitie Overijssel meerder­heid: ‘Vleugellam geworden’

Nu oud-Statenlid en ex-VVD’er Gert Brommer uit Tuk zijn zetel weer inneemt, verliest de coalitie in Overijssel zijn meerderheid in Provinciale Staten. Brommer wil zich als eenmansfractie sterk maken voor het platteland. ,,Het is van de gekke dat je voor het bloemencorso een stikstofvergunning nodig hebt.’’

31 mei