Op de Ambelt in Zwolle heerste een angstcultuur: geen reden voor onderzoek naar misstanden

Bijna drie maanden nadat de vroegere misstanden op de Ambelt in Zwolle aan het licht kwamen, deelt huidig directeur Aernoud Hoogendijk in een uitgebreide brief dat na veel gesprekken met slachtoffers besloten is geen onderzoek in te stellen. Het schrijven is gericht aan aan de huidige leerlingen en hun ouders. Volgens Hoogendijk zou het zeer ingrijpend zijn een onderzoekscommissie oud-leerlingen en oud-medewerkers te laten horen om vast te stellen wat er in het verleden is gebeurd en wat waar is.