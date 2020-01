Op oudejaarsavond doodgeschoten vader Henk (52) werd belaagd na feestje: ‘We vergeten je nooit’

Conflicten

Dat meldde politiewoordvoerder Marloes Ballast vanavond in het programma Opsporing Verzocht. De politie deed een dringend beroep op getuigen. ,,We weten niet of er een ruzie is geweest. We zijn daarom dringend op zoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien in en rondom de straat.” Ook wil de politie iedereen spreken die Wolters op oudejaarsdag gezien of gesproken heeft. ,,We proberen zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren wat hij die dag gedaan heeft.” Andere informatie is ook zeer welkom, bijvoorbeeld over de conflicten die Wolters mogelijk had. De Zwollenaar was een bekende van de politie, hij werd gezien als hoofdverdachte van een bende die zich bezig hield met drugshandel en wapens.