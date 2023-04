Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Minister wil ophelde­ring van Zwolle over wachtlijst bij de Ambelt: ‘Geen kind moet thuiszit­ten’

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) wil opheldering van de gemeente Zwolle over de wachtlijsten bij de Ambelt in Zwolle. ‘Geen kind zou zonder onderwijs of ontwikkeling thuis moeten zitten. Toch komt dit nog te vaak voor’, meldt de minister. Zwolle zegt dat de Ambelt snel met één lokaal gaat uitbreiden.