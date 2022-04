Ophef over sloop vervallen dijkboerderijtje in Harculo: ‘Dit pand is niet te redden’

Zwolse verdacht van hulp bij seksuele uitbuiting van kwetsbare verslaafde vrouw

De vrouw was kwetsbaar, had meerdere trajecten in gesloten inrichtingen achter de rug, had borderline en posttraumatische stresstoornis, was drugsverslaafd en dakloos. Daar hebben volgens de officier van justitie meerdere mensen misbruik van gemaakt. Ze hielden haar verslaving in stand, dwongen haar tot prostitutie in Zwolle en profiteerden van haar verdiensten.

13 april