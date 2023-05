Opnieuw gaat het mis bij supporters van PEC Zwolle: ‘Moeten toch voor harde maatregelen gaan’

met video Boze Zwolse horeca-baas blijft na PEC-op­tocht achter met vernield terras: ‘Hier maak ik werk van’

De eigenaar van ‘gastro-bar’ Maxim’s op de Grote Markt in Zwolle is geschokt wat haar vrijdag in korte tijd overkwam. Op een van de eerste zonnige terrasavonden klonterde een menigte van PEC-supporters pal voor haar restaurant samen en stak er vuurwerk af. ,,Dat was tegen de afspraken in.’’