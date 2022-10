Oranje Leeuwinnen keren terug in Zwolle voor oefeninterland tegen Denemarken

Zwolle denkt dé oplossing te hebben voor ‘blokkades voor hulpdien­sten’ in gangen woonzorg­cen­trum

De tientallen scootmobielen op de gangen van woonzorgcentrum Fermate in Holtenbroek zijn de brandweer een doorn in het oog. Bij controles is geconstateerd dat de voertuigen de doorgang bij mogelijke calamiteiten blokkeren. Om deze ‘blokkades’ een halt toe te roepen, is de gemeente Zwolle een proef gestart om scootmobielen te delen. ,,Onze kosten gaan mogelijk omlaag.”

