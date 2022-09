Oud-directeur Museum de Fundatie niet meer in de media na ‘pijnlijk’ interview

Vertrokken directeur Museum de Fundatie reageert voor het eerst: ‘Middel­groot absurdisme’

Ralph Keuning heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de onrust rond zijn functioneren. De oud-directeur van Museum de Fundatie in Zwolle kwam begin dit jaar onder vuur te liggen om zijn gedrag en vertrok in juni bij het museum. Keuning ‘herkent zich niet in de betitelingen’. ,,Dat middelgrote absurdisme begint een beetje te landen.’’

11 september