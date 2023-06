Oud-wethouder Ton ter Bekke (82) uit Zwolle overleden: ‘Er gaat een encyclopedie verloren’

Overijssel wil energiecom­mer­cie weren: per 1 juli minimaal 4 windmolens bij elkaar

Er mag geen ‘confetti’ ontstaan van individuele windmolens in Overijssel. Alleen plannen voor clusters van minimaal vier turbines komen na 1 juli in aanmerking voor een vergunning. Dat is wat de partijen die onderhandelen over een nieuw coalitieakkoord zo snel mogelijk willen regelen.