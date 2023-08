Oudere met (te) groot huis moet naar appartement: ‘Wanhoop slaat toe op woningmarkt Zwolle’

met video Boosheid over ‘verloeder­de’ urnenmuur in Dalfsen: ‘Dit gun je je dierbaren niet’

Bij Willem Knol springen de tranen in de ogen, wanneer hij de urnenruimte op begraafplaats Welsum in Dalfsen binnenstapt. Vanuit emotie over het verlies van zijn vrouw, maar ook van de gebrekkige staat waarin het gebouw volgens hem verkeert. ,,Telkens als ik wegloop heb ik het gevoel dat ik toen de verkeerde keuze heb gemaakt.”