Overijssel krijgt een voldoende voor stikstofonderzoek beweiden en bemesten veehouderijen

Laadpaal bij dorpshuis Zalk wordt verplaatst, tot opluchting van camperaars

De laadpaal voor elektrische auto’s bij het dorpshuis in Zalk zal worden verplaatst naar een andere plek, na klachten van Dorpsbelangen Zalk over de plek van de paal. Dorpshuis-beheerder Bram Eerkes trok aan de bel over de paal, die tegen de verwachting van Dorpsbelangen in werd geplaatst op de strook voor camperparkeerplaatsen. Deze werden daardoor deels onbruikbaar.