Overijssel krijgt voldoende voor stikstofonderzoek beweiden en bemesten veehouderijen

Lisette en haar collega's vangen in Zwolle ouders van doodzieke kinderen op: ‘Meest erge dingen blijven bij’

Als ouder je doodzieke kind achterlaten in het ziekenhuis is hartverscheurend genoeg. Wanneer dat ook nog eens honderden kilometers verderop is, is dat nog moeilijker. Lisette Timmer maakt het ouders wat makkelijker en vangt ze al twee decennia op bij het Ronald McDonald Huis in Zwolle. „Je herkent het gevoel dat je graag bij je kind wil zijn.”