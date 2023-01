Overijssel plant duizenden boompjes langs vernieuwde N340, maar maakt keuzes: ‘Eikenprocessierups voorkomen’

MET VIDEO Spreeuwen geven spectacu­lai­re show weg bij Zalk: ‘Het duurde wel een half uur’

Het is een spectaculair gezicht, net voor zonsondergang bij de Zalkerdijk in Zalk. Vele duizenden spreeuwen vormen steeds wisselende formaties boven de dijk. Zwarte slierten lossen weer op in het niets, om vervolgens weer als donkere cirkels en andere figuren op te duiken. Met een beetje fantasie zie je een letter uit het alfabet maar ook dieren, van zeehond tot panter. Wat zie jij?

9 januari