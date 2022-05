Overijsselse cultuurprijzen voor Hendrik Jan Bökkers en Nathalie Schaap

Bökkers is een bekende verschijning in de nederrock en ‘ambassadeur van het Nedersaksisch’. Hij is een ‘popmuzikant van buitengewone en inspirerende kwaliteit’ en wint daarom de prijs. In Oost-Nederland is hij bekend van zijn eigen band, die zijn achternaam draagt, en al tekstschrijver van Jovink en de Voederbietels.

In zijn muziek draagt hij steevast zijn grote liefde voor het Nedersaksisch uit, maar Bökkers doet dat ook ver weg van de podia. Zo is hij betrokken bij de IJsselacademie, kenniscentrum voor de Overijsselse streektaal en -cultuur. Hij maakt hiervoor de podcast De Nedersaksen.

‘Groot talent’

Waar de naam van Bökkers (1977) meer dan gevestigd is, is Nathalie Schaap (1993) nog een ‘groot talent op gebied van kunst en cultuur in en voor Overijssel’. Haar prijs is bedoeld voor zowel ‘erkenning van haar talent én als stimulering om door te gaan als veelbelovend musicus’.

De muzikante - afgestudeerd aan het ArtEZ Conservatorium in Zwolle - heeft de contrabas tot haar grote liefde verklaard, maar ontwikkelt ook haar stem steeds meer als haar voorname instrument. Ze werkte samen met Douwe Bob, regiogenoot Bertolf en met het Metropole Orkest.

Tour

Met haar eigen projecten Cousin Hatfield en het Medan Trio tourde Schaap door Europa. Ze is een van de initiatiefnemers van het Common Ground Festival in Zwolle.

De prijswinnaars zijn vandaag bekend gemaakt op de radio. Op maandag 19 september worden de prijzen uitgereikt in Theater De Spiegel in Zwolle. Die bijeenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen.

In 2020 schreef Bökkers een ‘protestlied’:

In deze video hoor en zie je Nathalie Schaap:

