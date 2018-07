Overijsselse kerken bidden voor regen

In Overijsselse kerken wordt volop gebeden voor regen. Al meer dan een maand, zegt Mink de Vries, van het Platform voor Kerken in Overijssel. ,,Zodat de akkers weer water krijgen.''

Het liefst een langdurige regen- of onweersbui. ,,Voor de akkerbouwers en landbouwgezinnen in de regio. Die moeten van de gewassen leven.", aldus De Vries.



Volgens De Vries geeft de gehele geloofsgemeenschap gehoor aan de oproep. De gebeden zijn vooralsnog niet verhoord: weermannen voorspellen vooralsnog een langer durende droogte.

Toen de Vries enkele weken geleden voor ging in gebed in Hasselt, bad hij zelf ook voor regen. ,,Het gaat om het levensonderhoud van heel veel mensen.''

Moskeeën

Ook moslims werden door de de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) opgeroepen massaal te bidden voor regen. In Marokko, waar het vaker droog is, wordt wel vaker bij droogte een regengebed gehouden, maar in Nederland niet.

Tijdens zo’n regengebed in de moskeeën, het zogeheten salat al-istisqa, richten moslims zich in een gezamenlijk gebed tot Allah om hem om regen te vragen tegen de droogte. Volgens woordvoerder Saïd Bouharrou van de RMMN is dat niet meer dan logisch gezien de weersomstandigheden in Nederland. ,,Er dreigt een uitzonderlijke droogte met veel schade voor de oogst en de boeren in ons land, die het al heel moeilijk hebben. Wij willen daarom Allah vragen om er alsnog voor te zorgen dat er regen valt.’’

Sceptisch