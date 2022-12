Overijsselse stikstofbank moet honderden ‘PAS-boeren’ uit de nood helpen

Eerder besloot de provincie al een opkoopregeling in te stellen voor specifiek het legaliseren van PAS-melders. Daarvoor is 25 miljoen euro beschikbaar. In Overijssel zijn ruim 360 PAS-melders, vooral boerenbedrijven die sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019 in feite illegaal zijn. De belangstelling voor de provinciale opkoopregelingen is tot nu toe trouwens beperkt.