Overlastgever verspeelt tweede kans en vreest voor kwijtraken woning in Zwolle: ‘Er moet wat gebeuren’

met video De vloek van Heino duurt voort, dat thuis opnieuw niet wint (mede door deze schitteren­de omhaal)

Wederom houdt Heino geen enkel punt over aan een wedstrijd op eigen veld. Mede dankzij een treffer die nu al het predicaat ‘doelpunt van het jaar’ verdient stapt Hollandia uit Hoorn als triomfator van het veld: 1-3. De vloek van het niet kunnen winnen in eigen huis hangt ondertussen als dichte mist over het veld van Heino.

29 januari