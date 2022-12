Overvaller zet Wibra in Zwolle op stelten: medewerker niet gewond, wel erg overstuur

UPDATE | met videoEen filiaal van kledingdiscounter Wibra in de wijk Holtenbroek in Zwolle is vanmiddag overvallen. De politie zoekt naarstig naar de dader, die waarschijnlijk in de richting van Stadshagen wegvluchtte.

De overval werd rond 15.10 uur gepleegd in de Wibra aan het Bachplein, in het winkelcentrum in het hart van de wijk. Een ooggetuige zag een man met een masker of bivakmuts op en een mes in zijn hand wegrennen, maar politiewoordvoerder Wilger van der Burg kan dat niet bevestigen. ,,Wat er precies is gebeurd, gaan we onderzoeken.’’ Ook over een eventuele buit kan hij niets zeggen.

Geen gewonden

Wel is duidelijk dat het om één overvaller gaat, een man. Het signalement is volgens de woordvoerder te algemeen om daar nu iets zinnigs over te melden. Tijdens de overval was er tenminste één winkelmedewerker aanwezig. Die raakte niet fysiek gewond, maar was wel erg overstuur door de gebeurtenissen.

Volledig scherm De politie praat binnen met het personeel. © Ewoud ten Kleij

Camerabeelden

Ook waren er enkele klanten aanwezig, die door de politie zijn gehoord als getuigen. De politie was in de uren na de overval in de omgeving volop op zoek naar (sporen van) de dader. In de Porporastraat, een straat pal ten westen van het winkelcentrum, gingen agenten van deur naar deur. Kennelijk met de bedoeling om camerabeelden - bijvoorbeeld van de deurbel - veilig te stellen.

De overvaller is waarschijnlijk via die weg in de richting van Stadshagen gevlucht. De technische recherche heeft in de winkel sporenonderzoek gedaan.