Overwegend bewolkt weer in Zwolle vanavond

Thomas (29) is dragqueen en dat is niet altijd een feest: ‘Als jij ooit mijn zoon bezoekt, schiet ik je kapot’

Thomas Schunselaar (29) uit Zwolle is dragqueen. En dat is niet altijd een feest. ,,Wanneer ik in vol ornaat van huis ga, geef ik mijn moeder altijd een extra kus. Je weet namelijk nooit wat er gebeurt.” Over het geweld en de agressie die toenemen, verwensingen die grover worden en de grens die zoek is. ,,Hoe vaak mensen niet vragen of ze mijn borsten mogen voelen.”