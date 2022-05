Padel bij TC Ittersum in Zwolle; banen worden ‘feestelijk’ geopend

Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. Op dit moment zijn er circa vijfhonderd banen op tweehonderd verschillende locaties. TCI peilde in december 2020 met een enquête de belangstelling van de leden. Daaruit werd duidelijk dat er grote interesse was voor deze sport. Voor de padelcommissie was dat het groen licht om in samenspraak met de leden een concreet plan te ontwikkelen.