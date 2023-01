Paniek in de keuken van het Zwolse Drostenhuis: ‘Historisch geladen met een grote knipoog’

Mindervali­den krijgen in Zwolle pas eind dit jaar permanent alterna­tief voor fietsenkel­der station

Mindervaliden die met de trein willen reizen, zijn bij station Zwolle nog tot het einde van het jaar aangewezen op een tijdelijke stalling die alleen met een sleutel bereikbaar is. Wie spontaan met de trein wil reizen en niet de fietsenkelder in kan, kan zijn of haar voertuig nergens kwijt. ‘Waarom zoveel drempels opwerpen voor mensen die al zoveel drempels te verwerken krijgen?’

3 januari