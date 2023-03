Passagiers hebben weinig begrip voor wilde staking van busschauffeurs in Apeldoorn: ‘Woest ben ik’

Waar zijn de medicijnen uit de gestolen huisartsen­tas in Zwolle gebleven?

Huisarts Frank van der Heide mist zijn huisartsentas. Die is gestolen uit zijn auto die naast het ziekenhuis in Zwolle geparkeerd stond. ,,Ik wil vooral waarschuwen. Er zitten medicijnen in. Bij verkeerd gebruik kun je zo iemand omleggen.”