PEC-hooligan komt na IJsselderbyrellen ‘nooit meer bij het stadion’, wel krijgt hij een cel- en taakstraf

Hoe de woonwijk ‘met de eerste lift van Zwolle’ een ware metamorfo­se ondergaat (en sommige bewoners buiten de boot vallen)

Na een lange aanloop is deze maand de aftrap gegeven voor de metamorfose van de historische woonwijk Weezenlanden-Noord in Zwolle. De 180 bestaande appartementen gaan tegen de vlakte en maken plaats voor zo’n 500 nieuwe woningen. Maar niet voor alle bestaande bewoners is plek in de nieuwe gebouwen. ,,Als gescheiden moeder val ik buiten de boot.”

25 juni