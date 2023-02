PEC laat kans op kans liggen: ‘Als we 5-1 voorstaan, mogen ze niks zeggen’

Onderne­mers willen deze aanpassing bij N35 Heino richting Zwolle: ‘Scheelt tien minuten’

Vanuit Lemelerveld rijd je meestal via Raalte of door Heino om in Zwolle te komen. Dat kan beter, vinden René Velthuis en Marcel Reimink. Voor de geplande aanpak van de N35 dragen ze namens plaatselijke ondernemers een alternatief aan. Hierdoor zou volgens hen het werkverkeer sneller ter plekke zijn en gaat de verkeersveiligheid in Heino omhoog. ,,Win-win.”