PEC-spits Stijn Meijer op weg naar Duitsland

KAMPS DOET RECHT Na drankgelag en ingeslagen ruit in Zwolle is ‘excuus’ het eerste Nederland­se woord dat Poolse verdachte graag wil leren

Ronald Kamps schrijft over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag: vernielen ruit.

27 januari