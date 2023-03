PEC-supporters moeten vrezen voor kampioenswedstrijd zonder publiek: ‘Vijf over twaalf’

Voor 50.000 euro aan merkkle­ding gejat uit winkel van Corné, maar dan... ‘Eindelijk, eindelijk!’

Rechtop zitten ze in bed en in één klap zijn ze wakker als om 04.58 uur de telefoon gaat. Corné en Klazien Derksen kennen inmiddels het klappen van de zweep, de alarmcentrale belt ze niet voor het eerst. Het is goed mis bij hun Zwolse vestiging van modezaak Derksen & Derksen. Krakers zijn ervandoor met tienduizenden euro’s aan kleding. De afloop is deze keer wél anders.