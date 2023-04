PEC Zwolle altijd heen en weer geslingerd tussen servet en tafellaken

met video Zwolle ontploft als de PEC-spe­lers eindelijk terug zijn: ‘En nu kampioen worden’

Het is kwart voor een op zaterdagmorgen als spelers en staf van PEC Zwolle eindelijk het balkon van het stadion op lopen. De supporters op het plein, die lang hebben gewacht in de regen, ontploffen. Niet voor het eerst deze avond en nacht - en zeker niet voor het laatst - beginnen ze te hossen en zingen ze: ,,En wie niet springt... En wie niet springt die is een Eagle!’’