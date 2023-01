PEC Zwolle beloont Duke Verduin met eerste profcontract

Vlinder­stich­ting trapt 40-jarig jubileum­jaar af met telactie in ijskoud Zwol­le-Zuid: ‘Je hebt een paar gekken nodig’

Vlindereitjes zijn minuscuul en het is hartje winter. Toch zochten tientallen zondagochtend in het Schellerpark naar de kraamkamers van de sleedoornpage. Als aftrap voor het 40-jarig jubileumjaar koos de nationale Vlinderstichting voor een telactie in Zwolle, omdat de bedreigde vlindersoort hier graag verblijft. ,,Je hebt een paar gekken nodig, zoals ik, die dag in dag uit willen speuren.”

