PEC Zwolle deed geen poging meer om de vertrekkende Art Langeler over te halen

Luister­lijn Zwolle zoekt nieuwe vrijwilli­gers. Heb jij een luisterend oor?

De Luisterlijn, die vorig jaar goed was voor meer dan 350.000 anonieme gesprekken, is op zoek naar nieuwe vrijwilligers in Zwolle. Via die dienst kunnen mensen hun pijn, verdriet en zorgen met een vrijwilliger delen.

15 november