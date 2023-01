PEC Zwolle heeft herstelde Ryan Thomas terug voor duel met Almere City FC

Ryan Thomas (28) maakt vrijdag tegen Almere City FC (aftrap 20.00 uur) zijn rentree in de wedstrijdselectie van PEC Zwolle. De middenvelder was veertien maanden uit de roulatie met een knieblessure. Een basisplaats komt te vroeg voor de Nieuw-Zeelander.

Hoeveel minuten Thomas wel kan maken? Trainer Dick Schreuder kan er geen precies getal op plakken. ,,In de oefenwedstrijd tegen Vitesse speelde hij 25 minuten, in het mooiste geval kan dat weer. We kunnen hem na veertien maanden niet gelijk voor de leeuwen gooien, hij heeft af en toe nog moeite met de intensiteit. Ik snap dat het publiek hem graag wil zien, maar het is ook belangrijk dat hij voor de lange termijn fit blijft.”

Thomas tekende in oktober een contract bij PEC Zwolle, nadat hij bij PSV transfervrij mocht vertrekken. Schreuder: ,,Aan de andere kant is het ook de vraag wat je doet als je in de rust moet wisselen, wacht je dan nog een kwartier tot Thomas erin kan? Of neem je de gok? We gaan morgen zien hoe het loopt, maar zolang hij bij de wedstrijdselectie zit, is hij beschikbaar. Hij zit daar niet om maar op de bank te zitten.”

Beelen en Tutuarima ontbreken

Dean Huiberts keert ook terug in de wedstrijdselectie. De middenvelder was een aantal maanden uit de roulatie met een enkelblessure en is hersteld. Al kan hij net als Thomas niet de hele wedstrijd spelen. Spits Tolis Vellios keert eveneens terug in de selectie.

Daartegenover staat dat Thomas Beelen nog niet fit is. Hij heeft last van een spierblessure, nadat hij vlak voor de winterstop juist zijn rentree had gemaakt na een knieblessure. Jordy Tutuarima ontbreekt ook vanwege een spierblessure. Hakon Gangstad, die eerder dit seizoen bij Telstar de vervanger van Tutuarima was, is ook niet beschikbaar.

Periodetitel

Stijn Meijer maakte in het oefenduel met Vitesse zijn eerste minuten van het seizoen. Het is nog de vraag of de spits in de wedstrijdselectie zit. Het is de bedoeling dat hij zaterdag meespeelt in een oefenduel van PEC Zwolle onder 21.

PEC kan vrijdagavond de periodetitel pakken. Hiervoor moet de ploeg meer punten pakken dan Heracles, dat op bezoek gaat bij Jong AZ. Lukt dat niet, dan heeft PEC Zwolle nog het inhaalduel tegen Roda JC op 30 januari om de prijs in de wacht te slepen. ,,We willen gewoon de punten pakken, zo dicht mogelijk bij Heracles blijven en eventueel eroverheen als dat lukt. Een periodetitel is een mooie bevestiging dat je goed bezig bent.”

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, R. van den Berg, Van Hintum; Görlich, Van den Belt, Medunjanin, D. van den Berg; Taha, Lagsir; Thy.

