PEC Zwolle lijkt volgende versterking binnen te hebben: aanvaller (19) in Zwolle voor medische keuring

Ze stak haar eigen hond dood, nu hoort vrouw (43) uit Zwolle haar straf: ‘Had al spijt toen ik nog bezig was’

Ze stak haar hond dood en stichtte brand in haar eigen appartement. De 43-jarige vrouw uit Zwolle kon eind 2022 ‘niet meer logisch nadenken’, zei ze eerder in de rechtbank. Nu krijgt ze haar vonnis te horen: ze hoeft in elk geval niet de cel in en krijgt ook geen taakstraf.