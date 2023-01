PEC Zwolle maakt kleine winst dankzij transfer Mees de Wit (maar is hard op zoek naar extra geld)

reconstructie Herman (62) schrikt van eigen krabbel onder plan enorm zonneveld bij buurman in Dalfsen: ‘Fraude’

Hebben vervalste handtekeningen ervoor gezorgd dat in het buitengebied van Dalfsen een groot zonnepark verrijst? Ja, zegt buurman Herman Noordman, die naar eigen zeggen tot z’n stomme verbazing zijn krabbel onder een document zag staan. Onzin, stelt de beschuldigde panelenboer. Saillant, want voor de gemeenteraad was bij de besluitvorming over het plan steun uit de buurt van groot belang. Reconstructie van een burenruzie die uitmondt in aangiftes.

28 januari