PEC Zwolle pakt periodetitel na tumultueus duel tegen Almere City FC

PEC Zwolle heeft vrijdagavond in eigen huis met 3-2 gewonnen. In een moeizame wedstrijd zorgde Tolis Vellios vlak voor tijd voor de gelijkmaker. Doordat Heracles Almelo gelijkspeelde bij Jong AZ in de slotfase, pakt PEC de periodetitel.

De avond begon spectaculair met een licht- en vuurwerkshow bij de spelersopkomst. In de basisopstelling was Chardi Landu de verrassende naam. De aanvaller speelde omdat Jordy Tutuarima geblesseerd is. Hierdoor schoof Samir Lagsir wat meer naar de linkerkant en speelde Landu samen met Younes Taha achter spits Lennart Thy.

PEC Zwolle kreeg volop kansen in de eerste helft. Zo waren Rav van den Berg, Samir Lagsir en Chardi Landu dichtbij een doelpunt geweest, toen José Pascual Alba Seva de Zwollenaren halverwege de eerste helft uit een counter op achterstand zette.

Al snel wist Thomas van den Belt die achterstand goed te maken. De middenvelder schoot na ruim een halfuur vanaf de rand van de zestien raak en maakte daarmee zijn achtste doelpunt van het seizoen. Daarna is de thuisploeg meerdere keren dichtbij de voorsprong. Zo schoot Younes Taha in de handen van doelman Bakker, schoot Thy naast en Davy van den Berg voorlangs, maar bleef de ruststand 1-1.

Na vijftig minuten leek de wedstrijd te kantelen, toen Jorrit Smeets een rode kaart kreeg na een overtreding op Bram van Polen. PEC Zwolle wist daar niet gelijk van te profiteren en moest juist eerst een tegendoelpunt incasseren. Jeredy Hilterman schoot van afstand snoeihard de 1-2 binnen.

Hierop zette de thuisploeg het aanvalsoffensief in. Davy van den Berg was al snel dichtbij de 2-2, maar doelman Bakker kon zijn schot redden. Even later is het wel raak voor de middenvelder en knalt hij na 65 minuten de gelijkmaker binnen.

Dan het moment waar de Zwolse supporters al even op wachtten: de rentree van Ryan Thomas. De middenvelder tekende in oktober een contract bij PEC, nadat hij transfervrij mocht vertrekken bij PSV. Hij was veertien maanden afwezig met een knieblessure en speelde op 3 oktober 2021 zijn laatste competitiewedstrijd. Onder luid gejuich kwam hij het veld op, terwijl zijn naam gescandeerd werd.

Gervane Kastaneer kwam op hetzelfde moment in de ploeg en even later volgde ook spits Tollis Vellios. Met de gewijzigde ploeg ging Zwolle vol op jacht naar de winnende treffer. Die viel uiteindelijk vijf minuten voor tijd, doordat Tolis Vellios raak kopte.

Doordat concurrent Heracles Almelo in de slotfase gelijkspeelde bij Jong AZ (1-1) heeft PEC Zwolle de tweede periodetitel gepakt.

