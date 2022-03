PEC Zwolle-redder Gaston Sporre (76) overleden: ‘Buitengewoon aimabel, trouw supporter van de club’

Bezopen snorfiet­ser moet drugs en rijbewijs afstaan aan Zwolse politie

Drie keer zoveel alcohol als toegestaan en onder invloed en in bezit van drugs. Een 27-jarige snorfietser in Zwolle werd gisteravond door de politie van de weg geplukt. De snorfietser werd op de Meppelerstraatweg gecontroleerd. Hij had een flinke hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Hij blies 645 ug/l, de toegestane waarde is 220 ug/l.

