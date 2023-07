PEC Zwolle-trainer Jansen houdt Beelen aan de kant, transfer lijkt aanstaande: ‘Op dit moment concreet’

Thomas Beelen (22) kwam vrijdagavond niet in actie bij PEC Zwolle tijdens het oefenduel met vv Berkum. Trainer Johnny Jansen deed dat naar eigen zeggen om de verdediger, die in de concrete belangstelling staat van PSV en Feyenoord, te beschermen. ,,Hij komt in een situatie die nieuw voor hem is.”