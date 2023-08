PEC Zwolle ziet positie in boetelijst als ‘helder signaal’: ‘Individuen verantwoordelijk stellen voor hun wangedrag’

Hoe fysiektrai­ner Bram Bembom probeert het beste uit PEC Zwolle te halen: ‘Moeten het van fitheid hebben’

Vorig jaar was PEC Zwolle een van de fitste teams uit de eerste divisie. Dit seizoen hoopt de club op het gebied van fitheid het verschil te maken in de eredivisie. Een hele uitdaging voor fysiektrainer Bram Bembom (33). ,,De gesprekken met spelers kunnen soms best diep gaan.”