PEC Zwolle zonder Ryan Thomas en Jordy Tutuarima tegen VVV-Venlo

PEC Zwolle moet het morgen in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (20.00 uur) waarschijnlijk doen zonder Ryan Thomas. De middenvelder is niet op tijd hersteld van zijn elleboogblessure. Jordy Tutuarima ontbreekt ook nog. Bij Sam Kersten en Dean Huiberts, die vorige week ziek waren, wordt nog bekeken of zij deel uitmaken van de wedstrijdselectie.

PEC Zwolle won afgelopen weekend met 3-0 bij Heracles Almelo en is sindsdien medekoploper. Het team is volgens trainer Dick Schreuder ‘moeizaam’ uit de wedstrijd gekomen. ,,Dat heeft niet alleen met de wedstrijd op kunstgras te maken, maar dat we deze week op kunstgras moesten trainen vanwege slechte velden. Er zijn spelers die trainingen hebben moeten overslaan of gedeeltelijk hebben getraind.”

Tutuarima terug op trainingsveld

Ryan Thomas ontbreekt waarschijnlijk. Zijn elleboog ging tijdens de wedstrijd tegen Heracles uit de kom. ,,Het gips is er donderdag afgehaald, we moeten nog bekijken of hij bij de selectie is. Ik verwacht het niet.”

Jordy Tutuarima is nog aan het herstellen van zijn spierblessure en heeft al wel weer getraind, maar staat nog niet op het veld. Hakon Gangstad en Duke Verduin ontbreken nog. Stijn Meijer is wel fit genoeg om bij de wedstrijdselectie te horen. ,,Het gaat op en af met hem, hij heeft soms moeite om de trainingen fysiek vol te houden. Hij zit niet bij de selectie, dat is een keuze.”



Niet overmoedig

Schreuder heeft niet het idee dat zijn team overmoedig is geworden na de zege bij de koploper. ,,Het kan natuurlijk altijd dat je een keer slecht speelt, maar als dat morgen gebeurt, heb ik niet het idee dat dat door houding en gedrag komt. Het was gelijk duidelijk dat de focus weer op VVV moest, zij zijn ook aan een goed seizoen bezig”, zegt de trainer over de huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie.

Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Van Hintum; Chirino, Van den Belt, D. van den Berg, Lagsir; Medunjanin, Taha en Thy.

