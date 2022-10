Per ongeluk het perfecte plaatje van de Zwolse Peperbus: ‘Echt heel vet dat dit gelukt is’

met videoKen je dat? Dat op je vrije dag per ongeluk je wekker gaat? Dat had de 29-jarige Stefan Schooten ook afgelopen vrijdag. Dankzij het wake-up light van zijn vriendin, was hij om 6:15 al wakker. Je kan dan weer gaan slapen, maar daar dacht Schooten anders over. Hij pakte zijn cameraspullen en ging op pad.

Het was een mistige ochtend, maar in het centrum van Zwolle was daar niet veel meer van te zien. ‘Jammer’, dacht Schooten. Maar een poging om met de drone de lucht in te gaan, veranderde alles. ‘Ik zag de beelden terwijl ik filmde en die waren geweldig. Ik bedankte de wekker er nog net niet voor.’

Volledig scherm Een van de plaatjes die Stefan maakte tijdens zijn vroege ochtend © Stefan Schooten

De maker van de beelden is ict’er van beroep, maar maakt in zijn vrije tijd ook graag foto's en video’s. Het maken van zulke foto’s geeft hem een kick: ‘Ik krijg dan een grijns op m’n gezicht die er niet snel vanaf gaat. Het is echt heel vet dat dit is gelukt.’

Of hij nu vaker zelf zijn wekker zo vroeg gaat zetten op vrije dagen? ‘Hmm dat denk ik niet’, zegt hij lachend. ‘Dan kijk ik toch van tevoren even of het mistig gaat worden of niet.’