Pien woont in een studentenwoning aan de Veemarkt: 'De oranje bank móest ik hebben'

indebuurt.nlEen ‘gewoon’ interieur vindt Pien van Teeffelen (23) maar saai. Haar studentenappartement aan de Veemarkt in Zwolle is dat dan ook allesbehalve. Een knaloranje bank staat in het middelpunt van de kamer. En de muur is bedekt met een zwart-wit gestreept kleed. “Veel handiger dan behangen én het is huurproof.”

Pien woont in een studentencomplex aan de Veemarkt met uitzicht op de Jumbo. Het appartement heeft alle voorzieningen: een badkamer, keuken en leefruimte van zo’n 25 vierkante meter. Vergelijkbaar met het Talentenplein, maar dan wat ouder, volgens Pien.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm De kamer van Pien. © indebuurt Zwolle.

Illustratie aan de kunstacademie

De Zwolse komt van oorsprong uit Utrecht, woonde daarna in Breda en groeide op in Zoetermeer. Ze belandde in Zwolle toen ze Illustratie ging studeren aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. “Deze kunstacademie vond ik het leukst van Nederland. Er hing een heel fijn sfeertje.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het zwart-wit-gestreepte kleed op de muur. © indebuurt Zwolle.

Appartement via de SSH

Omdat iedere dag op en neer naar Zoetermeer geen optie was, ging Pien op zoek naar een kamer in Zwolle. Die vond ze in Assendorp. “In een heel leuk meidenhuis. Maar toen corona uitbrak, kreeg ik behoefte aan mijn eigen voorzieningen.” Met een beetje geluk vond de Zwolse een appartement via de SSH (studentenwoningcorporatie). “Die wachtlijst is enorm. Soms wachten er wel honderd mensen per woning. Maar in dit geval stonden er – wonder boven wonder – maar acht wachtenden voor me.”

Gestreepte wandkleed

Het hergebruiken van spullen staat bij Pien hoog in het vaandel. Een voorbeeld is het gestreepte wandkleed. “Die stof speelde een grote rol tijdens mijn afstudeerproject: een performance met een mix van dans, kostuums en video.” Ook maakt Pien graag dingen zelf. Van overgebleven stukjes stof naait ze momenteel een handtas. “Er gaat bij mij bijna nooit iets de prullenbak in.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Pien maakt graag zelf dingen. © indebuurt Zwolle.

Gek op kleding

Het wandkleed is waar het allemaal begon, maar na haar afstuderen bouwde Pien haar creatieve passie verder uit. De wereld van scenografie (het aankleden van scènes voor o.a. theater- en filmproducties) spreekt haar aan. Dat is te zien aan haar woning. Stapels (zelfgemaakte) kleding kregen een plek in de wandkast. “Onder het bed is ook veel kleding verstopt”, zegt ze.

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm De oranje bank. © indebuurt Zwolle.

Uitgesproken bank

Piens uitgesproken en creatieve smaak geldt ook voor andere voorwerpen waarmee ze zich omgeeft. “De knaloranje bank van Ikea móest ik hebben. Juist omdat niemand ‘m heeft, vind ik hem erg gaaf.”

Niet meer weg uit Zwolle

Hoewel de Zwolse erg blij is met haar plek, zal ze het binnenkort achter zich laten om een nieuw hoofdstuk te starten. “Ik moet er binnenkort uit, omdat ik ben afgestudeerd.” Maar Pien zal Zwolle niet zo snel meer achter zich laten. “Ik voel me hier thuis. De stad is leuk en gezellig, maar niet overweldigend. En Zwolle ligt lekker centraal.”

Jouw beurt

Wil jij laten zien hoe tof jouw woning eruitziet? Stuur een mail naar zwolle@indebuurt.nl. Misschien woon je wel in een hip appartement in Stadshagen of heb je een leuke woning in de Veerallee. Of je in een studentenkamer of stadsvilla woont; over iedere woning is wel iets te vertellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!