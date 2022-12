Plan voor 200 nieuwe woningen naast A28 in Zwolle: goede doelen mogelijk weg

met video Politie zet shovel in bij boerenpro­test voor provincie­huis Zwolle: drie arresta­ties

Zeker drie mensen zijn opgepakt bij een demonstratie van boeren voor het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Volgens de politie belemmerden ze agenten om hun werk te doen en luisterden ze niet naar opdrachten van de agenten, de derde is opgepakt voor belediging. Bruggen naar de binnenstad zijn afgezet. Om blokkades van tractoren tegen te gaan, zette de politie een shovel in.

1 december