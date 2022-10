Plek voor honderden nieuwe woningen aan noordkant binnenstad: deze grote partijen slaan handen ineen

Waarom de bever in Gelderland wordt afgescho­ten, maar in Flevoland (nog) niet hoeft te vrezen

Bevers graven tunnels, zó groot dat een volwassen man er doorheen zou kunnen tijgeren. Dat doen ze in Zuid-Nederland nu echter ook in de dijken en omdat die daardoor dreigen in te storten, wordt het knaagdier sinds vorige week rond de Waal afgeschoten. Rondom de IJssel is het nog niet zover en heeft de bever nog redelijk vrij spel, als het beest maar van onze waterkeringen afblijft. Wel komt er een ‘beverprotocol’.

27 oktober