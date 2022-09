Poep en agressie: overlast van ganzen maar niet te stoppen in Stadshagen. ‘Dweilen met de kraan open’

Bewoners in de appartementen aan de vijver bij het winkelcentrum en het Twistvlietpark vertelden in februari over hun ergernissen in de Stentor. Ze klaagden over de agressieve dieren en over de grote hoeveelheid ganzenpoep die her en der in het park en aangrenzende boulevard ligt. In het vroege voorjaar is er veel geluidsoverlast wanneer dieren om de beste plekken voor hun nesten vechten en baltsgedrag vertonen.