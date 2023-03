Politici lijken soms over verschillende feiten te beschikken, maar wat is nu waar?

Nijkerkse amazone Relander verbaast zichzelf met zevende plek in WB Krakau, De Boer wint GP Balkbrug

Het was pas haar derde internationale driesterren GP met haar toppaard Expert ooit, maar de Nijkerkse My Relander (24) liet met een zevende plek in de wereldbekerwedstrijd van het Poolse Krakau zien dat de combinatie bomvol potentie zit. De Estse reed een kleine 5500 euro bij elkaar en vergaarde een bak aan punten voor de wereldranglijst.