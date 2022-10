Politie betrapt beschonken bestuurders in Zwolle

De andere bestuurder, die het rijbewijs al langer op zak had, blies een waarde van 535 ug/l. Dat komt overeen met ongeveer 5 standaardglazen bier, ofwel ruim 1,2 liter. De blaaswaarde was bijna tweeënhalf keer zoveel als maximaal is toegestaan (220 ug/l). Het roze pasje is ingenomen door de politie en naar het CBR gestuurd. Daar wordt bepaald of de chauffeur het rijbewijs terugkrijgt en onder welke voorwaarden.