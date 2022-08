Politie fungeert als wegenwacht in Zwolle

Eerste Mengel­markt in Zwolle smaakt meteen naar meer, maar: ‘Buurtka­rak­ter behouden’

De eerste Mengelmarkt in het hart van Assendorp in Zwolle was zondag een dusdanig groot succes dat initiatiefnemer Inge Spijkerman twijfelt over de manier waarop een eventueel vervolg gestalte moet krijgen. ,,De animo is groot, maar ik vind het heel belangrijk dat de kleinschaligheid en het buurtkarakter behouden blijft.”

21 augustus