Politie kan deze BMW-rijder op de N340 haast niet bijhouden

Stop op nieuwe vruchtbaarheidsbehandelingen bij ziekenhuis Isala door personeels­ge­brek

Vrouwen die zwanger willen worden via een IVF- of ICSI-behandeling kunnen tijdelijk niet bij ziekenhuis Isala in Zwolle terecht. Dat komt door personeelsgebrek. In september hoopt de fertiliteitsafdeling genoeg artsen te hebben om deze vruchtbaarheidsbehandelingen weer te starten.

8 juli