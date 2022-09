Politie komt met verklaring na onrust in woonwijk Zwolle: 'Praat er met uw kinderen over’

Man valt kleine kinderen lastig bij winkelcen­trum in Zwolle: ‘Mijn zoontje kwam helemaal overstuur thuis’

Meerdere kinderen zijn dinsdagmiddag in Stadshagen lastiggevallen door een man. Het zoontje van de Zwolse Inge zag met twee vriendjes hoe de man in het winkelcentrum probeerde een jong kind mee te lokken. Ook is hij bij een schoolplein gezien. De politie heeft hem dinsdagavond aangehouden, omdat hij een gebiedsverbod overtrad.

15:15