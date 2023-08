Politie reageert op diefstalschandaal: ‘Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat informatie bij ons veilig is’

Familie is politie en buren eeuwig dankbaar na wonderbaar­lij­ke terugkeer Job (91) uit Zwolle

Eén ding staat voor de familie als een paal boven water: zonder hulp van politie en buren was de vermiste Job Renssen (91) nooit op tijd gevonden. ,,We zijn echt bijzonder blij met ze.’’ Nabuurschap in een mooi stukje Zwolle.