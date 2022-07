Politie, Rijkswaterstaat en veiligheidsregio’s waarschuwen boeren: ‘Stop met gevaarlijke acties!’

Serie over NSB-burgemees­ter uit Zwolle legt pijnlijke familiege­schie­de­nis bloot

Eline Jongsma begon een persoonlijke zoektocht naar het ‘foute’ verleden van haar overgrootvader en NSB-burgemeester Gerrit Jongsma. Die speurtocht bracht haar onder meer naar Zwolle. Samen met haar Amerikaanse partner Kel O’Neill maakte ze His name is my name, een tiendelige animatieserie voor jongeren op Instagram.

19 juli