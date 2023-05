Politie stuurt sms-bom na snelkraken in Ermelo en Zwolle: ‘Kijk vanavond naar Opsporing Verzocht’

Met video Op de bres voor de brute betonnen bouwsels die menigeen veraf­schuwt: ‘Ze zijn juist aaibaar’

Lomp en lelijk of juist van een ongekende schoonheid? Nederland telt honderden gebouwen uit de architectuurstroming die officieel brutalisme heet, maar in de volksmond vaak Oostblokarchitectuur. Enkele bewonderaars, onder wie Martjan Kuit (34) uit Zwolle, springen in de bres voor deze betonnen kolossen. ,,Ze zijn best aaibaar, probeer het gewoon eens.”